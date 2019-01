fotografia własna

tało się już tradycją tego bloga, że w pierwszych dniach nowego roku dokonujemy literaciego podsumowania minionego roku. Proszę Państwa- 18 książek 2018 roku.1. Stary rok otworzył najwspanialszy chyba debiut literacki. Snobizm WASP-ów kontra protota życia, czyli Philip Lewis w swojej Ziemi przeklętej 2. Kronika rodu Radziwiłłów, a jednocześnie kawałek historii Wielkopolski, z której wynika ciąg przypadków rządzących naszą historią. Wszak o mały włos, a byśmy dziś, w hymnie narodowym śpiewali : Dał nam przykład Frycek trzeci jak zwyciężać mamy. Witold Banach w swoich Radziwiłłach przenosi nas w dzieje jednego z ważniejszych rodów Rzeczpospolitej.3. Historia czasami lubi się powtarzać, przekonuje nas Grzegorz Kozera w swojej książce Noc w Berlinie . Berlińskie dni, które doprowadziły do Nocy Kryształowej, analogie z naszą współczesnością zmuszają czytelnika do głębokiej refleksji nad tym, co może nas jeszcze czekać.4. Najnowsza historia Rumunii oczami jednego z najwybitniejszych rumuńskich pisarzy Adrian Cioronau wspaniale opisuje meandry trudnej historii niezwykłego narodu5.Jak wygląda życie ludzi skazanych na powolne umieranie? Tahar Ben Jelloun swoim przekazem w książce To oślepiające, nieobecne światło przeraża czytelnika nawet po zakończeniu lektury.6. Joyce Caroll Oates przedstawia refleksję o naturze kobiet, jak zwykle nieodgadnionych7. Bóg mi świadkiem to zapis religijnego szaleństwa, zapis stanu wewnętrznego człowieka, który nienawidzi całego świata, cierpiąc, że nie może znaleźć sobie w nim miejsca.8. Dynastia Wazów przez dwa pokolenia rządziła Rzeczpospolitą Obojga Narodów, przyspieszając swoją polityką, upadek wspaniałej i tolerancyjnej monarchii. Co jednak wiemy o Wazach ? Herman Lindgvist dowodzi, że nasza wiedza jest skromna, dając nam szansę na jej uzupełnienie.9. Jak wygrać konflikt z łobuzami? Giles Milton opisuje niedżentelmeńskie sposoby prowadzenia wojny, które przyśpieszyły upadek Trzeciej Rzeszy.10. Christoph Ransmayr przenosi nas do Chin, gdzie Cesarski zegarmistrz buduje niezwykłe zegary.11. Profesor Weigl , Niemiec który wybrał polskość. Mariusz Urbanek przypomina jego postać, pokazując na nowo czym było umiłowanie polskości.12. Drzazgi Joanny Bartoń to książka o radzeniu sobie z przeszłością, o uświadomieniu sobie zaniechań i błędów.13. Legenda o samobójstwie to historia osnuta wokół tragicznych wydarzeń z życia autora. Oszczędna, surowa opowieść o rozpadzie rodziny i radzeniu sobie z samobójstwem najbliższych. A także – próba zrozumienia postępowania i problemów ojca.14. Histeryczki to zapadające w pamięć opowiadania. Różnorodne pod względem treści i stylistycznie opowiadania pokazują skalę możliwości Roxanne Gay. Może nie jest to pozycja przełomowa, ale z pewnością ważna i potrzebna.15. Sprzeawczyk czyli słuszny zdobywca Bookera za rok 2016. Ironiczna, bezpretensjonalna historia o życiu tytułowego Sprzedawczyka, który postanawia przywrócić rodzinne Dickens na mapy Ameryki, nawet jeśli miałoby to oznaczać przywrócenie niewolnictwa. Styl pisania Beatty’ego nie każdemu przypadnie do gustu, ale warto spróbować.16. Mroczny talent czyli błyskotliwe zakończenie serii o walce Alcatraza z sektą Bibliotekarzy. Humor Sandersona nie słabnie, fabuła wciąga od pierwszych stron – autor pokazuje, jak pisać inteligentne i dobre powieści dla młodzieży.17. Celeste Ng z czułością o trudach macierzyństwa i tego, co właściwie decyduje o rodzicielstwie. A jednocześnie lustro, w którym każdy może się przejrzeć – Małe ogniska czyli portret hipokryzji amerykańskich, małomiasteczkowych rodzin.18. Długo wyczekiwana w Polsce kontynuacja historii rodzie Narwojszów. Silva rerum skupia się na kobiecych bohaterkach, które w obliczu wojny dźwigają na swoich barkach większy ciężar niż ci, którzy poszli walczyć. A w tle potop szwedzki – ukazany z zupełnie innej perspektywy niż w polskim „Potopie”.Miejmy nadzieję, że rok 2019 również będzie pełen czytelniczych emocji. Czego sobie i czytelnikom życzymy