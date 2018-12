Zack Davisson

Yurei

Niesamowite duchy w kulturze japońskiej • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

iedy umiera człowiek, jego najbliżsi odprawiają pogrzebowe rytuały tak, by dusza zmarłego mogła połączyć się z duszami przodków. Czasem się jednak zdarza, że rytuały te nie zostaną dopełnione, lub wypełniane były pod wpływem silnych emocji. Wówczas dusza nie może połączyć się z przodkami i błąka się po świecie do czasu, kiedy zostaną prawidłowo wypełnione. Przedstawiani w białych szatach, z czarnymi włosami, bez stóp i z bezwładnie dyndającymi dłońmi, Yurei, bo tak określane są błąkające się dusze, znaleźli swoje miejsce w kulturze japońskiej.Błąkająca się po śmierci dusza znana jest w każdej kulturze. Zmarły powinien zaznać spokoju i ukojenia, winien odpocząć po trudach życia i znaleźć swoje szczęście. W kulturze chrześcijańskiej wierni proszą o wieczny odpoczynek dla swoich zmarłych i o światłość wiekuistą, która ma im świecić po wsze czasy. Nie znaczy to, że po modlitwach dusza znajdzie swoje ukojenie. Wszak zmarły mógł nie uzyskać odkupienia win swoich. Wszystko to jest jasne dla wychowanych w naszym kręgu kulturowym. Zaskoczyć może jedynie to, że błąkające się dusze i powody, dla których się błąkają, znane są również w tak odległej nam kulturze jak japońska.Tematem Yurei Zack Davisson zainteresował się kiedy wynajął dom, w którym straszyło. Skuszony niskim czynszem zamieszkał wraz ze swoją rodziną w domu o trudno wytłumaczalnej atmosferze. Czerwone ślady na suficie, których nie sposób było zmyć, ani zamalować, zamknięty pokój, którego nie można było otwierać, wreszcie nocne koszmary. Dom nawiedzony. Nas to może śmieszyć, ale chyba nie przeżyliśmy jeszcze czegoś takiego, skoro tak właśnie reagujemy. Ale może dzięki tym lękom, Davisson napisał książkę dla nas niezwykłą. Temat Yurei został podzielony na dwie części. W pierwszej mamy przegląd dusz błąkających się i ich wpływie na rozwój japońskiej sztuki. Yurei byli bowiem bohaterami nie tylko podań, ale sztuk, rycin czy przekazów literackich. Yurei są niezmienne, nie kształtowane do nowych trendów sztuki. Yurei pojawiają się na świecie po to, by dokończyć to, czego nie skończyli w swoim życiu. Zazwyczaj to żądza zemsty czy ogarniająca ich nienawiść, nie brakuje jednak uczuć pozytywnych. Wszak nikt nie jest do końca zły. W dalszej części książki zamieszczone są przekazy o Yurei, choćby ta o pochowaniu samotnej czaszki, która zaprasza swojego wybawiciela na prawdziwą ucztę. A wszystko to ozdobione wspaniałymi ilustracjami, pobudzającymi naszą wyobraźnię i żądze dalszego zdobywania wiedzy na temat japońskich dusz błąkających.I tylko ta refleksja chodzi po głowie, ta stara myśl, że tak naprawdę to niewiele nas dzieli. Wszak każdy z nas wspomina bliskich, którzy odeszli.