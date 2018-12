Brian Fagan

Zażyła więź

Jak zwierzęta kształtowały historię ludzkości • Wydawnictwo Sonia Draga

ruizmem byłoby powtarzać, że historia ludzkości wiąże się z udomawianiem zwierząt. Zresztą każdy z nas wie o tym choćby z lekcji historii o polowaniach z wykorzystaniem udomowionych wilków, czy o początkach pasterstwa. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę ze złożoności procesu w jakim dokonywało się udomowienie, a także wzajemne oddziaływanie człowieka i zwierząt.Życie naszych przodków sprzed dwóch milionów lat nie wyglądało ciekawie. Musieli być drapieżcami w świecie, który dziś moglibyśmy porównać do świata korpoludków. Byli bowiem zarówno zwierzyną łowną jak i łowcą. Około 70 tysięcy lat temu pojawił się jednak on- homo sapiens, który na zawsze zmienił podejście człowieka do zwierząt. Pierwsza ze zmian wynikała z wykorzystania zwierząt, które mogły liczyć na resztki złowionej zdobyczy. Coraz mniejsza wzajemna obawa przyspieszyła proces oswajania, a od sukcesu w oswajaniu był tylko drobny kroczek do kooperacji. Właściwie to człowiek zawdzięcza swój rozwój cywilizacyjnych ośmiu gatunkom zwierząt. Pies, koza, owca, świnia, bydło, osioł, koń i wielbłąd pomogły nie tylko przetrwać, ale wymusiły na człowieku zmianę trybu życia, ułatwiając jednocześnie dystrybucje wytworzonych dóbr oraz sposób przemieszczania. Proces oswajania przebiegał nie tylko w sposób naturalny, ale przyniósł obu stronom wymierne korzyści, z którymi, nawiasem mówiąc, człowiek cieszy się po dzień dzisiejszy.Brian Fagan napisał książkę o długiej relacji, jaka łączy nasze gatunki i tym, jak przez tysiąclecia relacje te się zmieniały. To książka nie tylko o współpracy, ale też o okrucieństwie. Zaznaczmy jeden fakt – Fagan nie rwie szat nad okrucieństwem wobec zwierząt, nie występuje w roli ich obrońcy, on tylko, w sposób przystępny, relacjonuje nam jak ten proces przebiegał. Z tego więc względu po książkę tę mogą sięgnąć zarówno amatorzy polowań, jak i obrońcy praw zwierząt i prawdopodobnie na płaszczyźnie, jaką wytworzy opisana w niej historia, znajdą oni dróżkę dialogu.Wszak bez podstawowych informacji nie sposób prowadzić rzetelnych dyskusji