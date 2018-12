Tomasz Piątek

Macierewicz.

Jak to się stało

ntoni Macierewicz. Jeden chyba z bardziej kojarzonych polityków ostatnich trzydziestu lat. Polityk, którego aktywność zamiera przed każdymi wyborami, by zaraz po nich osiągnąć apogeum. Polityk, którego życiorys zawiera więcej pytań niż odpowiedzi. Tomasz Piątek w nowej książce stara się wyjaśnić niektóre szczegóły z życia Macierewicza.Każdy z nas jest ideałem w swoim cv. Prawda to stara jak świat, a potwierdza ją choćby oficjalna, hagiograficzna biografia znanego nam wszystkim Antoniego Macierewicza. Od kilu lat polityk ten robi wszystko, by zwrócić na siebie uwagę całej Polski, nawet za cenę głoszenia tez świadczących o braku logicznego myślenia. Działania tego polityka od dawna skutkują czasową destabilizacją polskiej sceny politycznej. Z tego właśnie powodu wielu zadaje sobie pytania o motywację Macierewicza, dopatrując się ich źródeł w przeszłości polityka i zadając sobie pytanie, na ile świadomie podejmuje on działania szkodzące Polce.Ta książka jest próbą wyjaśnienia przeszłości Macierewicza. W oficjalnych biogramach znajdujemy opowieść o niezłomnym przeciwniku komunistycznej władzy Jeśli jednak zagłębimy się w szczegóły, w eposie rycerskim Macierewicza znajdziemy wiele rys, wiele niezgodności, a dziwnym zbiegiem okoliczności tezy głównego zainteresowanego potwierdzane są tylko przez polityków obecnie rządzącej partii. Oczywiście jest to za mało, by wyciągać z tego tylko faktu jakiekolwiek wnioski. Należymy do cywilizacji europejskiej, w której nikt komu wina nie została udowodniona nie może być uznanym za winnego. Ponadto trzeba pamiętać, że pamięć ludzka płata czasami figle. Mylą się czasem lata, daty, czasem ludzie. Niestety, trudno mylić okoliczności niektórych zdarzeń. W oficjalnym biogramie naszego polityka są bowiem zdarzenia, które świadkowie zapamiętali inaczej. Różnią się nie tylko daty, ale i okoliczności. Czy Antoni Macierewicz naprawdę uciekł z miejsca internowania, czy został z niego zwolniony? Dlaczego SB nie zastraszała Macierewicza, skoro był tak niebezpieczny dla ustroju PRL? Czy rzeczywiście SB starała się tworzyć opozycję, łże-prawicę, którą można było kontrolować i kierować emocje społeczne na wybrane przez siebie cele? Czy do tych pseudo buntowników należał Antoni Macierewicz? Czy w tym tkwi źródło niezrozumiałych decyzji naszego polityka, które podjął jako Minister Obrony Narodowej?Sporo jest tych pytań, a Tomasz Piątek stara się znaleźć odpowiedź. Czy jednak ustalenia Autora, poprzedzone kwerendą dokumentów w polskich archiwach, wyczerpują nasze wątpliwości? A może dopiero otwarcie akt radzieckich służb specjalnych pozwoli nam postawić kropkę nad i? Czy jednak nie powinniśmy obawiać się ich zawartości, wiedzy jaką kryją? Antoni Macierewicz nie jest wprawdzie z mojej bajki, ale wolałbym nie dowiedzieć się o świadomym działaniu Ministra na szkodę Polski.Byłoby to co najmniej przykre.