Ałbena Grabowska

Kości Proroka • Wydawnictwo Marginesy

W

Czy chcesz dostawać info o nowych wpisach? Obserwuj @KraszewskiBlog

Płowdiwie znaleziono zwłoki polskiego posła. Morderca swoim aktem odtworzył egzekucję Jana Chrzciciela. Szaleniec religijny czy zwyrodniały sadysta? Prowadzący sprawę funkcjonariusz policji angażuje do pomocy przyjaciółkę z dzieciństwa…. Tak zaczyna się książka, której akcja toczy się równolegle w czasach Chrystusowych, okresie wypraw krzyżowych i naszej kochanej współczesności.Kryminał z wątkiem historycznym o nieco mistycznym zabarwieniu. Tym zdaniem można by podsumować tę książkę. I rzeczywiście zdanie to musiałoby wystarczyć za wszelką zachętę, choć dziwny to kryminał. Wątek kryminalny potraktowała bowiem Autorka nieco po macoszemu, starając się uatrakcyjnić opisami zmieniającej się bułgarskiej rzeczywistości i dylematów sercowych bohaterki, pozostawiając samo śledztwo nieco na uboczu. Znacznie mocniej zarysowany został watek historyczny i to właśnie on pochłonął całą energię Autorki. Cóż bowiem możemy powiedzieć o życiu pierwszych chrześcijan poza tym, co opisane zostało w Dziejach Apostolskich? Wędrówka Nauczyciela wędrującego z uczniami swymi do Jerozolimy musiała zostać wymyślona od początku do końca. Znacznie więcej wiemy o bogomiłach, którzy w XII wieku, w okresie wojen krzyżowych, ruszają do Konstantynopola niosąc ze sobą Świętą Księgę. Podróż bogomiłów w czasie, kiedy zbiera się nowa wyprawa krzyżowa jest rozpaczliwym aktem samoobrony. Chcą przekonać cały świat chrześcijański o podobieństwach, jakby to właśnie one liczyły się w czasach wojen religijnych. Te trzy historyczne płaszczyzny pozornie nie mają nic wspólnego, jednak w czasie akcji zaczynają układać się w logiczną całość.Mam spory problem z tą książką. Jeśli bowiem napiszę o niej coś jeszcze to dopuszczę się grzechu, kolokwialnie określanego mianem spojlerowania. Zakończenie zaś notki na tym etapie wywoła pewien niedostatek. Jak odnaleźć ten słynny złoty środek, który zadowoli wszystkich? W wypadku tej książki jest to niemożliwe. Należy ją po prostu przeczytać nie narzekając na ten pozorny chaos i dostosowując się do tempa, jaki narzuciła Autorka, co gwarantuje nam całkiem niezły wypoczynek z książką w garści.A przecież o to nam chodzi.