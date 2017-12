Sen zimowy

Goli Taraghi

ężczyźni w wieku już podeszłym. Przez całe życie byli nierozłączni, wspólnie świętowali każdy sukces i martwili się każdą porażką. Teraz, na starość, jeszcze raz przeżywają w myślach swe życie, analizują je, żałując niektórych swoich wyborów. Nie da się jednak przeżyć życia ponownie.O kunszcie literackim świadczy ta burza myśli, ten wewnętrzny spór, jaki toczy ze sobą Czytelnik, kiedy skończy już lekturę. Analogie i skojarzenia, aluzje i zapowiedzi przyszłych zdarzeń. Co tak naprawdę kryje się za tą skromną objętościowo książką Goli Taraghi? Czy odczucia jednego czytelnika nie będą sprzeczne z tym, co w tej książce zobaczył inny? I kto, u licha, będzie miał rację? Na szczęście umysły nie zostały jeszcze ujednolicone, a dyskusja nad prozą nie musi sprowadzać się do wybrania jedynie słusznej odpowiedzi na pytanie – cóż autor miał na myśli….Zacznijmy jednak od początku. Zanim weźmiemy tę książkę do ręki, musimy uświadomić sobie, że to dość specyficzna lektura. I nie chodzi tu o fabułę. Bohaterowie książki mogliby równie dobrze mieszkać w Szczecinie czy Bydgoszczy, poczucie straconego życia jest bowiem ponadnarodowe i ponadkulturowe, zaś W tej książce jest jednak coś, co utrudnia jej czytanie. Zmieniająca się narracja, jej tempo i ciągłe przeskoki w czasie sprawiają, że książkę czyta się jak pełną dygresji opowieść kilku osób. Nie jest więc to książka, którą można czytać w tramwaju, lub w przerwach pomiędzy obowiązkami domowymi. Jeśli bierzesz zacny czytelniku do ręki coś z perskiej prozy musisz być przygotowany na kilkugodzinną przerwę w całym swoim życiu.Wróćmy jednak do samej książki. Jest to przede wszystkim książka o straconym życiu, o straconych chwilach, które można było przeżyć inaczej, o wyalienowaniu, a jednocześnie o konieczności życia we wspólnocie. Z tej ostatniej nie sposób się wyzwolić. Nawet jeśli tego spróbujesz, mówi nam Autorka, los ukarze Cię, jakimś drobnym nieszczęściem przypomni o tym, że nie nadajesz się do samodzielnego decydowania o życiu. Mężczyzna w Śnie zimowym jest bezradny. Bezradny w pociągu, wśród wielu pasażerów, bezradny w restauracji, bezradny wobec przyjaciół. Będzie dostosowywać się do otoczenia bez względu na własne ja, własne samopoczucie. Będzie jeść kolejne kawałki tortu, choć jego słodycz od dawna staje mu w gardle i powoduje mdłości, będzie dostosowywać się do przyjaciół, choć pragnienie przeżycia czegoś nowego wydaje się pokusą nie do odparcia. A kiedy przyjdzie kres dni przyjaciół, ze wstydem zauważy, że nie sprawdził się jako przyjaciel, nie tylko nie potrafiąc pomóc, ale i nie oddając im ostatniej posługi. Ta bezradność niesie w sobie pewną zapowiedź. W książce nie sposób znaleźć żadnych politycznych aluzji, pamiętajmy jednak, że pisana była w latach sześćdziesiątych, kiedy reżim szacha kontrolował każdą sferę życia i sprzeciw mógł kosztować wiele. I ci sami Persowie, którzy w skrytości ducha nienawidzili swego władcy i cieszyli się z jego upadku, po latach zobaczą jak niewiele zmieniło się ich poczucie wolności, niezależności i swobody życia w czasach ajatollahów.Pozostała im tylko ucieczka w sen.